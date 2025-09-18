Es ist bekannt geworden, wer Parubiy in der Werchowna Rada ersetzen wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Aufgrund des Todes von Andrij Parubiy ist sein Parlamentsmandat auf den nächsten Kandidaten der Liste der Partei Europäische Solidarität übergegangen.

Die Zentrale Wahlkommission hat Tetyana Chernovol als gewählte Abgeordnete der Ukraine anerkannt, nachdem die Kommission ein Dokument vom Apparat der Werchowna Rada erhalten hat, das die vorzeitige Beendigung der Befugnisse des Abgeordneten Andrij Parubiy bestätigt. Dies teilte der Pressedienst der Zentralen Wahlkommission am Donnerstag, den 18. September mit.

„Die Zentrale Wahlkommission hat das Dokument geprüft und Tetyana Chornovol, die nächste Kandidatin auf der Wahlliste der Partei Europäische Solidarität unter der Nummer 27, als Volksabgeordnete der Ukraine bei den angegebenen Wahlen anerkannt“, heißt es in der Mitteilung.

Wir werden daran erinnern, dass Parubiy im Jahr 2019 von der Partei Europäische Solidarität als parteiloser Kandidat auf Platz 2 der Liste zum Volksabgeordneten gewählt wurde. Er war Mitglied der gleichnamigen Fraktion und Mitglied des Ausschusses für nationale Sicherheit, Verteidigung und Aufklärung.

Tetyana Chornovol wurde auf der Wahlliste der Europäischen Solidarität auf Platz 27 geführt. Seit Beginn des totalen Krieges kämpfte Chornovol an der Front als Mitglied der 72 Black Zaporozhtsy OMBR. Seit 2023 kommandiert sie das Panzerabwehrraketensystem Stugna-P als Teil der nach Ivan Bogun benannten 1 separaten Spezialbrigade. Ivan Bogun, hat den militärischen Rang eines Unterleutnants.