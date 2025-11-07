Die beliebtesten neuen Personenkraftwagen in der Ukraine wurden benannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Vergleich zum Oktober des letzten Jahres ist der Absatz von neuen Personenkraftwagen im privaten Segment des Automarktes um 60% gestiegen.

Im Oktober wurden fast 7,8 Tausend neue Personenkraftwagen in den ukrainischen Fuhrpark aufgenommen. Davon wurden 71% der Autos an Privatkunden verkauft und 29% wurden von juristischen Personen gekauft. Dies geht aus den Daten hervor, die UkrAwtoProm am Freitag, den 7. November veröffentlichte.

Im Vergleich zum Oktober 2024 stieg der Absatz von Neuwagen im privaten Segment des Automarktes um 60%, während er im Unternehmenssegment um 5% zurückging.

Beim Kauf neuer Personenkraftwagen bevorzugten die privaten Käufer die folgenden Modelle:

1. Volkswagen ID.UNYX – 431 Einheiten;

2. BYD Song Plus – 382 Einheiten;

3. Toyota RAV-4 – 296 Einheiten;

4. BYD Leopard 3 – 247 Einheiten;

5. Hyundai Tucson – 207 Einheiten.

Die größte Nachfrage unter den juristischen Personen war zur gleichen Zeit:

1. Renault Duster – 316 Einheiten;

2. KGM Musso Grand – 131 Einheiten;

3. Toyota Land Cruiser Prado – 105 Einheiten;

4. Toyota RAV-4 – 88 Einheiten;

5. Volkswagen Touareg – 84 Einheiten.