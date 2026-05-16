Beschuss im Gebiet Dnipropetrowsk: Ein Mensch kam ums Leben, neun wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Im Bezirk Nikopol wurden die Gemeinden Nikopol, Marhanezkaja, Pokrowskaja, Tscherwonohrigorjewskaja und Mirivskaja angegriffen. Die Russen griffen zudem Krywyj Rih und die Gemeinde Selenodolsk im Bezirk Krywyj Rih an.

Am Samstag, dem 16. Mai, griffen russische Kriegsverbrecher die Region Dnipropetrowsk mehr als 70 Mal an. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk, Olexander Hanzha, mit.

„Eine Person kam ums Leben. Neun wurden verletzt, darunter zwei Kinder. Mehr als 70 Mal griff der Feind zwei Bezirke der Region mit Drohnen, Artillerie und Raketen an“, heißt es in der Mitteilung.

Im Bezirk Nikopol waren die Gemeinden Nikopol, Marhanezkaja, Pokrowskaja, Tschernogrigorowskaja und Mirivskaja von den Angriffen betroffen. Dort wurden Infrastruktur, Verwaltungsgebäude, Tankstellen, ein Kindergarten, ein Geschäft, Mehrfamilien- und Privathäuser, Wirtschaftsgebäude sowie Fahrzeuge beschädigt. Ein 38-jähriger Mann kam ums Leben. Neun Menschen wurden verletzt. Zwei Personen wurden mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die übrigen werden ambulant behandelt. Darunter befinden sich auch Kinder – ein 10-jähriges Mädchen und ein 14-jähriger Junge.

Die Russen griffen zudem Krywyj Rih und die Gemeinde Selenodol im Bezirk Krywyj Rih an; dabei wurden Infrastruktur und ein Unternehmen beschädigt.

Zur Erinnerung: In der Region Cherson kam infolge russischer Beschüsse eine Person ums Leben, 25 wurden verletzt, darunter drei Polizisten.