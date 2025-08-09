Bestechungsversuch beim Zoll von Odessa aufgedeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Staatsanwälte der Generalstaatsanwaltschaft haben einen Beamten des Odessa-Zolls des Staatlichen Zolldienstes der Ukraine der Erpressung und der Annahme illegaler Vorteile verdächtigt.

Dies teilte der Pressedienst der Generalstaatsanwaltschaft mit.

Den Ermittlungen zufolge hat die Beamtin mehr als 270.000 Hrywnja von einem Vertreter zweier Unternehmen gefordert und erhalten. Im Gegenzug versprach sie, keine Maßnahmen zu ergreifen, um die Bußgelder für Verstöße gegen das Zollrecht zu maximieren.

Am 8. August verhängte das Gericht gegen sie eine Untersuchungshaft mit einer Kaution von 787.000 Hrywnja.

„Die Voruntersuchung wird von Ermittlern der Hauptabteilung des Staatlichen Ermittlungsbüros mit operativer Unterstützung des Büros des Sicherheitsdienstes der Ukraine in der Region Odessa durchgeführt“, heißt es in der Erklärung weiter.

Um es kurz zu machen:

Am 4. August hat die Regierung ein offenes Auswahlverfahren für den Posten des Leiters des Staatlichen Zolldienstes der Ukraine gestartet.