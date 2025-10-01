Der Brennstoff reicht für 10 Tage: Die IAEO hat die Gefährlichkeit der Situation im besetzten Kernkraftwerk Saporischschja bestätigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die IAEA hat offiziell die Gefährlichkeit der Situation im Kernkraftwerk Saporischschja bestätigt, das seit dem zehnten Tag aufgrund der Aktionen der Invasoren ohne seine Hauptstromquelle ist.

Dies teilte das Energieministerium mit.

Nach Angaben der Agentur arbeitet das Kraftwerk in den besetzten Gebieten derzeit ausschließlich mit Backup-Dieselgeneratoren, wobei die derzeitigen Brennstoffreserven für 10 Tage reichen.

Der Generaldirektor der IAEO, Rafael Mariano Grossi, betonte, dass diese Situation unter dem Gesichtspunkt der nuklearen Sicherheit instabil ist, da im Falle einer vollständigen Abschaltung der Reservesysteme die Gefahr einer Kernschmelze bestehen könnte.

Um es kurz zu machen:

Am 23. September um 16:56 Uhr wurde die einzige Stromübertragungsleitung, über die das KKW Saporischschja Strom aus dem ukrainischen Netz erhielt, abgeschaltet. Dies war der zehnte Stromausfall, seit die Russen das Kraftwerk besetzt haben.

Außenminister Andrij Sybiha sagte, dass die Russen versuchen, die Unterstützung der IAEO für ihren Versuch zu gewinnen, das Kernkraftwerk Saporischschja (KKW Saporischschja) zu übernehmen.