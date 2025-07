Butkewitsch will das Zentralkaufhaus Schytomyr von der Ex-Frau des Abgeordneten kaufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Gennadiy Butkevych’s Power Place hat einen Antrag beim Antimonopolkomitee gestellt, um die Kontrolle über Schytomyr Investments LLC zu erwerben, die das Gebäude des Zentralkaufhauses von Schytomyr besitzt.

Dies geht aus der Tagesordnung der Sitzung des Antimonopolkomitees der Ukraine für den 10. Juli hervor, berichtet Forbes Ukraine.

Die Power Play LLC von Gennadiy Butkevych beabsichtigt, die Kontrolle über die Schytomyr Investments LLC zu übernehmen, die im Dezember 2024 gegründet wurde und Oksana Palytsia gehört.

Sie ist die Ex-Frau des Geschäftsmanns und Abgeordneten der Partei Für die Zukunft, Ihor Palytsia, wie Slidstvo.Info im Oktober 2020 berichtete.

Der Besitz des Unternehmens umfasst zwei Grundstücke in der Region Schytomyr und sieben Immobilien in Schytomyr selbst. Darunter ist auch das Zentrale Kaufhaus in der Kyjiwska Straße 37.

