Charkiw hat mit der Entwicklung des Konzepts für einen unterirdischen Industriepark begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Konzept für den ersten unterirdischen Industriepark der Ukraine wird während des Underground Tech Hackathons in Charkiw entwickelt.

Dies berichtet das Medienunternehmen Dumka.

Die Teams müssen eine Machbarkeitsstudie und ein Projektentwicklungsmodell erstellen, die Auswirkungen auf die Umwelt und die Möglichkeiten einer nachhaltigen Entwicklung analysieren und ein visuelles Konzept erstellen – Renderings, Diagramme, Prototypen des zukünftigen Raums, heißt es in der Veröffentlichung.

Laut den Organisatoren, dem Charkiw IT Cluster, in Zusammenarbeit mit dem Ukrainian Industrial Cluster, wird der Hackathon „eine Startrampe für die Erstellung von Geschäftsplänen und visuellen Materialien sein, die die Grundlage für zukünftige städtische Projekte bilden können“.

Um es kurz zu machen:

Zuvor wurde berichtet, dass das Büro für Investitionsprogramme, die Verwaltungsgesellschaft der Industrieparks Wladimir und Novovolynsk, die Schaffung des ersten unterirdischen Industrieparks der Ukraine in Charkiw initiiert hat.

Zuvor wurde berichtet, dass nach dem massiven Beschuss und dem Verlust der meisten Unternehmen in der Region Charkiw der erste unterirdische Industriepark in der Ukraine geschaffen werden soll.