In Charkiw wurde ein Soldat der Territorialen Verteidigungskräfte mit einem Messer verletzt: Nach dem Angreifer wird gefahndet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Charkiw hat am Montag während einer Einberufungsmaßnahme für Wehrpflichtige ein Zivilist einen Soldaten mit einem Messer in den Bauch gestochen. Nach dem Angreifer wird gefahndet.

Quelle: Regionaler Militärdienst in Charkiw und SP

Wörtlich: : „Am 6. April hat in der Stadt Charkiw während einer Einberufungsmaßnahme für Wehrpflichtige ein Zivilist einen Angriff auf Soldaten verübt.

Infolge des Angriffs erlitt einer der Soldaten eine Stichverletzung im Bauchbereich und wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er die erforderliche medizinische Versorgung erhält.“

Details: Der Angreifer floh und wird derzeit gesucht.

Die Behörde ist überzeugt, dass der Aufenthaltsort des Mannes rasch ermittelt und der Täter zur Rechenschaft gezogen wird.