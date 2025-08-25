Chinesischer Stahl erobert die Ukraine: Die Importe sind um 70% gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Anteil des chinesischen Walzstahls auf dem ukrainischen Markt wächst weiter: In der ersten Hälfte des Jahres 2025 stiegen die Importe aus China im Vergleich zum Vorjahr um 69,7% auf 86,91 Tausend Tonnen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Bezugnahme auf die auf GMK Center veröffentlichten Zollstatistiken.

Der Anteil der chinesischen Produkte an den Gesamtimporten stieg auf 12,7% (gegenüber 9,3% im Jahr 2024).

Ein signifikanter Anstieg wurde bei den Langerzeugnissen verzeichnet, die um 307,5% gegenüber dem Vorjahr auf 20,68 Tausend Tonnen stiegen. Ihr Anteil an den Importen stieg auf 16,2%, gegenüber 6,5% im letzten Jahr.

Laut Ukrmetallurgprom ist dies eine echte Bedrohung für die nationale Produktion.

Der Vorsitzende des Unternehmens, Olexander Kalenkov, sagte, dass das Land in der Lage sei, den Markt selbst mit Betonstahl und Walzdraht zu versorgen, aber der rasche Anstieg der Importe, insbesondere aus der Türkei und China, zerstöre die wirtschaftlichen Anreize für die ukrainischen Produzenten.

„Die Importe haben oft einen Vorteil durch den Zugang zu billigen Ressourcen und die Verwendung von Rohstoffen aus Russland, was eine Form des unlauteren Wettbewerbs ist“, betonte er.

Ohne wirksame Schutzmaßnahmen könnten die einheimischen Betriebe den heimischen Markt vollständig verlieren, so der Verband.

Wie bereits berichtet, nennen Experten eine Reihe von Gründen für die schwierige Lage der heimischen Stahlindustrie.

Neben den objektiven Verlusten durch die militärische Aggression gehören dazu die ständig steigenden Zölle der staatlichen Monopole, die wachsende Steuerlast und das Fehlen einer staatlichen Industriepolitik.