DeepState: Die Invasoren sind in den Regionen Charkiw und Donezk vorgerückt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Analysten des DeepState-Projekts haben das Vorrücken russischer Invasoren bei Petropawliwka in der Region Charkiw und in der Nähe von Kostjantynivka in der Region Donezk festgestellt.

Quelle: DeepState

Details: Nach Angaben von DeepState haben russische Truppen an zwei Frontabschnitten Vorstöße unternommen.

Insbesondere haben die Analysten Bewegungen der Invasoren in der Nähe von Petropawliwka im Gebiet Charkiw festgestellt.

Zudem rückten russische Truppen in der Nähe von Kostjantynivka im Gebiet Donezk vor.

Vorgeschichte:

Am 21. April berichtete DeepState, dass russische Truppen in der Nähe von Hryshyne und Novooleksandrivka im Gebiet Donezk Erfolge verzeichnen.