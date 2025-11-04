DeepState: Russen rücken in und um Pokrowsk vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die russischen Besatzungstruppen sind in der Region Charkiw und im Ballungsraum Pokrowsk vorgerückt.

Quelle: DeepState analytischer Projektbericht

Einzelheiten: Analysten haben festgestellt, dass die russischen Angreifer in der Nähe von Borivska Andrijvka in der Region Charkiw vorgerückt sind. In der Region Donezk rückten die Angreifer bei Karpivka, Kozatske und in Pokrovsk selbst vor.

Hintergrund:

Am Dienstagmorgen teilte die Hauptverwaltung für Nachrichtendienste mit, dass sie eine Spezialoperation in Pokrowsk fortsetzt und dass Spezialkräfte zusammen mit zusätzlichen Kräften die Versuche der Angreifer stoppen, ihre Feuerkraft auf die Logistik im Verantwortungsbereich auszuweiten.

am 1. November sagte Syrskyj, dass es keine Einkreisung oder Blockade von Pokrowsk und Myrnohrad in der Region Donezk gebe und dass in Pokrowsk eine umfassende Operation zur Zerstörung und Vertreibung des Feindes im Gange sei, an der unter anderem die Spezialeinheiten, der Sicherheitsdienst der Ukraine und die Hauptnachrichtendirektion beteiligt seien. Am 3. November sagte Syrskyj, dass die ukrainischen Truppen versuchten, den Feind zu zwingen, seine Kräfte zu zerstreuen und ihn daran zu hindern, seine Hauptanstrengungen in der Region Pokrowsk zu konzentrieren.