In Dnipro und Saporischschja gab es wiederholt Explosionen, und die Städte wurden mit ballistischen Raketen angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der russische Aggressor feuerte ballistische Raketen auf Dnipro und Saporischschja ab. In den Städten kam es zu starken Explosionen.

Dies berichtete RBK Ukrajina unter Berufung auf Suspilne.

Augenzeugen berichteten, dass die Explosionen in Saporischschja gegen 05:00 Uhr stattfanden.

In Dnipro waren die Explosionen um 05:10 Uhr zu hören.

Außerdem wurde um 05:21 Uhr ein Ziel in Saporischschja und erneut ein Hochgeschwindigkeitsziel von der vorübergehend besetzten Krim in Richtung Krywyj Rih aufgenommen.

Aktualisierung 05:32

Die Luftwaffe meldet ein Hochgeschwindigkeitsziel, das sich in Richtung Saporischschja und dann in Richtung Dnipro bewegt.

Aktualisierung 05:43

Das Militär meldet ein Ziel, das sich in der Region Saporischschja nach Norden bewegt.

Wenige Minuten später wurde ein weiteres Ziel gesichtet, das sich von dem vorübergehend besetzten Gebiet aus nach Norden in Richtung der Region Saporischschja bewegte.

„m. Dnipro/m. Kamianske – in Deckung gehen!“, sagte das Militär.

Russischer Drohnenangriff