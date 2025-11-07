Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das regionale territoriale Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung in Dnipro teilte mit, dass ein Mann, der zu einer militärmedizinischen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden war, sich selbst verletzte.

Quelle.* Dnipropetrowsk regionales TCC und JV

Details: .* Das territoriale Rekrutierungszentrum berichtete, dass Videos, die einen verblutenden Zivilisten zeigen, in den sozialen Medien verbreitet wurden.

Die Agentur erklärte, der Vorfall habe sich am 7. November 2025 gegen Mitternacht ereignet. Der wehrpflichtige Bürger wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht, um sich einer militärmedizinischen Untersuchung zu unterziehen.

Nachdem er untersucht worden war und einen medizinischen Bericht erhalten hatte, ging der Mann auf die Toilette, wo er sich selbst Verletzungen zufügte. Ein Krankenwagen wurde zum Tatort gerufen, er erhielt erste Hilfe und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die TCC forderte die Bevölkerung auf, keine unbestätigten oder spekulativen Informationen zu verbreiten und betonte, dass sich alle Handlungen ihrer Mitarbeiter im Rahmen der geltenden Gesetzgebung bewegen.