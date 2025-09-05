In Dnipro wütet ein Großbrand

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Nach vorläufigen Angaben brennt ein Lagerhaus auf dem Gelände der ehemaligen Mähdrescherfabrik.

Am 5. September brach in Dnipro ein Großbrand aus, dessen Rauch aus vielen Teilen der Stadt zu sehen ist. Nach vorläufigen Angaben brennt das Lagerhaus. Darüber berichtet Suspilne.

Der Staatliche Katastrophenschutz ist vor Ort im Einsatz, die Polizei hat die Eingänge zum Feuer blockiert.

In sozialen Netzwerken wird geschrieben, dass das Lagerhaus auf dem Gelände der ehemaligen Mähdrescherfabrik brennt.

Nach Angaben von Anwohnern liegt der Geruch von brennendem Gummi und Plastik in der Luft.

Wegen des Feuers in der Stadt blockiert der Verkehr auf der Akademika Belelyubskogo Straße, berichtet in der Abteilung für Verkehr.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bus №9 das Schema umgeht: Akademika Beleliubskyj St. – Pawlova St. – Naberezhnaya Zavodskaya St. – Svobody Ave;

Die Straßenbahnlinie 19 hält vorübergehend nicht an der Haltestelle CEH Nr. 3 auf der Akademika Beleliubskogo Str.

Wir erinnern daran, dass infolge des nächtlichen russischen Drohnenangriffs in Dnipro Brände auf dem Gelände des Unternehmens ausgebrochen sind.