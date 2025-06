Drei Menschen wurden in Donetschyna durch den Beschuss der Russischen Föderation getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es konnten auch Informationen über einen Bewohner der Gemeinde Rubzow-Lyman ermittelt werden, der am Vortag gestorben war.

Die russischen Angreifer haben erneut bewohnte Gebiete in der Region Donezk beschossen. Drei Menschen starben, eine weitere Person wurde verwundet, sagte der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Vadim Filashkin, am Samstag, den 7. Juni, in Telegram.

Ihm zufolge wurden zwei Menschen in Jablunowka in der Gemeinde Iljinowka getötet. Zwei Häuser wurden dort beschädigt. In Konstantinowka wurde eine Frau getötet.

„Ein Bewohner von Pokrovsk wurde verletzt – dort beschädigte die FPV-Drohne ein landwirtschaftliches Gebäude. Außerdem konnten Informationen über den am Vortag getöteten Bewohner der Gemeinde Rubtsov Lyman ermittelt werden“, fügte Filashkin hinzu.

Er forderte die Anwohner auf, verantwortungsvoll zu handeln und rechtzeitig zu evakuieren.

Auch im staatlichen Rettungsdienst wurde berichtet, dass die russische Drohne eine Feuerwehr- und Rettungseinheit in Rodinsky getroffen hat. Es gab ein Feuer. Die Mitarbeiter wurden nicht verletzt – sie waren in Sicherheit.