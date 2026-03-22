In drei Regionen gab es zwei weitere Todesopfer und mehr als 10 verletzte Zivilisten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 22. März kamen bei Beschuss in den Gebieten Donezk, Cherson und Sumy zwei Zivilisten ums Leben, mehr als zehn wurden verletzt.

In den Regionen Donezk, Cherson und Sumy kamen am 22. März mindestens zwei Zivilisten ums Leben.

Quelle: : Militärverwaltung der Oblast Donezk, Militärverwaltung der Oblast Cherson, Militärverwaltung der Oblast Sumy

Details: : Insbesondere töteten die Russen am 21. März einen Einwohner der Region Donezk – in Maidan.

Weitere 6 Menschen wurden in der Region innerhalb eines Tages verletzt.

Gleichzeitig griffen russische Streitkräfte in der Region Cherson kritische und soziale Infrastruktur sowie Wohngebiete in den Ortschaften der Region an; dabei wurden insbesondere drei Hochhäuser und vier Privathäuser beschädigt.

Durch die russische Aggression kam dort eine Person ums Leben, drei weitere wurden verletzt.

Aus der Region Sumy wurden fünf Verletzte gemeldet.

Insbesondere wurde in der Gemeinde Sumy ein 69-jähriger Mann durch den Angriff eines feindlichen Drohnenflugzeugs verletzt.

In der ländlichen Gemeinde Mykolajiv wurden durch den Angriff eines feindlichen Drohnenflugzeugs zwei Männer im Alter von 37 und 56 Jahren verletzt, und in der Siedlungsgemeinde Mykolajiv wurden durch den Drohnenangriff zwei Frauen im Alter von 69 und 77 Jahren verletzt.