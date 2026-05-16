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Der Generalstab berichtete über Angriffe auf feindliche Stellungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Darüber hinaus haben ukrainische Soldaten Angriffe auf Truppenkonzentrationen der Invasoren in Schachter, Michailowka, Jalta und Selidowo im Gebiet Donezk, in Ljubimowka im Gebiet Saporischschja sowie in den Umgebungen weiterer Ortschaften durchgeführt.

Am Freitag und in der Nacht zum Samstag führten Einheiten der ukrainischen Streitkräfte Angriffe auf eine Reihe wichtiger Ziele der russischen Invasoren durch. Dies teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am Samstag, dem 16. Mai, mit.

Es wird berichtet, dass ein feindlicher Kommandoposten im Gebiet von Pokrowsk in der Oblast Donezk, ein Kommandoposten für unbemannte Fluggeräte des Feindes in Grafsk im Gebiet Donezk, ein Hangar mit militärischer Ausrüstung des Feindes in Selidowo in der Oblast Donezk, ein Lager für Material und Ausrüstung des Feindes in Baranikowka in der Oblast Luhansk sowie sowie eine Reparaturabteilung des Feindes in Pryvolje im Gebiet Cherson getroffen worden seien.

Darüber hinaus haben ukrainische Soldaten Angriffe auf Konzentrationen der feindlichen Truppen in Schachtarsk, Michailowka, Jalta, Selidow im Gebiet Donezk, in Ljubimowka im Gebiet Saporischschja sowie in den Gebieten einer Reihe weiterer Ortschaften durchgeführt.

„Die Ergebnisse der Treffer in der Nacht zum 15. Mai auf die Infrastruktur der Ölraffinerie in Rjasan (Region Rjasan, Russische Föderation) wurden präzisiert – die Raffinerieanlagen AVT-3, AVT-4, AT-6 sowie die Anlage zur Hydroreinigung von Dieselkraftstoff wurden beschädigt. Die Ölraffinerie in Rjasan ist eines der größten Ölraffinerieunternehmen der Russischen Föderation und an der Versorgung der russischen Besatzungstruppen mit Treibstoff beteiligt“, fügt der Generalstab hinzu.

Am Vortag wurde berichtet, dass die Streitkräfte der Ukraine die Raffinerie in Rjasan sowie Schiffe im Kaspischen Meer getroffen hätten.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 291

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