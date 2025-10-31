In drei Städten der Oblast Donezk kann es heute zu Stromausfällen kommen: Was ist bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Heute, am 31. Oktober, wird es in Slowjansk, Kramatorsk und Druzhkivka aufgrund von Reparaturarbeiten wahrscheinlich zu Stromausfällen kommen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Telegram-Nachricht des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Donezk, Vadim Filashkin.

„Heute kann es zu Stromausfällen in Slowjansk, Kramatorsk und Druzhkivka kommen. Infolge der feindlichen Angriffe auf die Infrastruktur ist die Spannung im Stromnetz der Region Donezk gesunken“, sagte Filaschkin.

Ihm zufolge können die Stromingenieure die Stromversorgung in den genannten Städten einschränken, um Notfälle zu vermeiden. Diese Einschränkungen werden so lange aufrechterhalten, bis Experten die Folgen des Beschusses beseitigt haben.

„Ich fordere alle auf, Strom zu sparen und das System nicht zu überlasten“, fügte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk hinzu.

Russische Truppen greifen Energiesektor in der Region Donezk an