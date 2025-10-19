Drohnen haben in der Nacht die Region Dnipro angegriffen: 10 Verletzte, Dutzende evakuiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht zum 19. Oktober griffen russische Drohnen die Stadt Shakhtarsk in der Region Dnipro an. Dabei wurden 10 Menschen verletzt, Wohnhäuser und Autos zerstört, und es brachen Großbrände aus.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den staatlichen Notdienst.

„Russischer Nachtangriff in der Region Dnipro: 10 Menschen verletzt! In der Nacht hat der Feind die Stadt Shakhtarsk, Bezirk Synelnyk, mit Drohnen angegriffen“, so die Rettungskräfte.

Nach Angaben des staatlichen Rettungsdienstes haben die Angreifer bei dem nächtlichen Angriff drei fünfstöckige Wohnhäuser beschädigt.

„In acht Wohnungen mit einer Gesamtfläche von über 350 Quadratmetern brachen Brände aus. Das Feuer zerstörte Autos. Die Rettungskräfte brachten etwa 50 Menschen in Sicherheit“, so der Rettungsdienst.

Nach Angaben des staatlichen Rettungsdienstes wurde am Tatort ein psychologisches Hilfszelt eingerichtet. Psychologen bieten den Anwohnern Unterstützung an.

