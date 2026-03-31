Drohnen der Russischen Föderation haben ein Hochhaus in Odessa getroffen: Es ist zu einem Brand gekommen, es gibt einen Verletzten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 31. März brach infolge eines Drohnenangriffs in Odessa ein Feuer in einem Hochhaus aus; ein Mann wurde verletzt.

Am Morgen des 31. März griffen die Russen Odessa mit Kampfdrohnen an; ein Wohnhaus wurde getroffen, es kam zu einem Brand, ein Mann wurde verletzt.

Quelle: : Oleg Kipper, Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Odessa, Serhij Lyssak, Leiter der Militärverwaltung der Stadt Odessa

Zitat von Lyssak: : „In den frühen Morgenstunden griff der Feind Odessa mit Kampfdrohnen an. Leider wurde ein Treffer in einem neunstöckigen Wohnhaus im Bezirk Kyjiw registriert.“

Details: : Seinen Angaben zufolge wurden die Fassade, die Balkone und die Verglasung vom zweiten bis zum vierten Stock beschädigt. Der durch den Einschlag entstandene Brand wurde umgehend gelöscht.

Kiper wies darauf hin, dass ein 50-jähriger Mann verletzt wurde – er erlitt eine Schnittwunde am Unterarm. Er erhält alle erforderliche medizinische Versorgung. Rettungskräfte und kommunale Dienste sind vor Ort im Einsatz.