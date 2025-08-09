DTEK hat innerhalb von sechs Monaten 2,3 Milliarden Hrywnja in die Verbesserung der Zuverlässigkeit der Elektrizitätsversorgung investiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der ersten Hälfte des Jahres 2025 hat DTEK 2,3 Mrd. Hrywnja in die Verbesserung der Zuverlässigkeit der Stromversorgung investiert.

RBK Ukrajina berichtet unter Berufung auf DTEK.

„Unsere Stromingenieure haben in den ersten sechs Monaten 634 Umspannwerke und Verteilungspunkte sowie fast 3.000 andere Stromanlagen repariert. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 haben wir fast 2,3 Milliarden Hrywnja in den Neubau, die technische Umrüstung und den Wiederaufbau von Stromnetzen und Stromanlagen investiert“, sagte Alina Bondarenko, CEO von DTEK Grids.

In den ersten sechs Monaten des Jahres haben die Energietechniker 65% der geplanten Reparaturen an Stromnetzanlagen durchgeführt. Insbesondere haben sie die Ausrüstung von mehr als 3,5 Tausend Stromanlagen in den Oblasten Dnipropetrowska, Kyjiwska, Odeska und der Hauptstadt repariert.

Insgesamt haben die Stromingenieure seit Anfang 2025 3 Umspannwerke und 4 Verteilerstationen modernisiert und 7 neue Umspannstationen gebaut.

DTEK betonte, dass die geplanten Reparaturen und Investitionen in die Modernisierung der Stromnetze dazu dienen, die Zuverlässigkeit der Stromversorgung für Millionen von Kunden in der Hauptstadt und den Regionen zu verbessern.

Zur Erinnerung: In der ersten Hälfte des Jahres 2025 hat das DTEK von Rinat Achmetow etwa 4 Milliarden Hrywnja in die Reparatur und Sanierung von Wärmekraftwerken investiert, das ist mehr als im gesamten Jahr 2024.