DTEK-Mitarbeiter wurden von der Rada für ihren Beitrag zur Entwicklung der Kohleindustrie mit Verdiensturkunden ausgezeichnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Sieben DTEK-Mitarbeiter wurden von der Werchowna Rada der Ukraine für ihren Beitrag zur Entwicklung der Kohleindustrie, ihre langjährige harte Arbeit und ihre hohe Professionalität mit Verdiensturkunden ausgezeichnet.

RBK Ukrajina berichtet mit Bezug auf DTEK.

„Sieben Mitarbeiter von DTEK Energy haben staatliche Auszeichnungen erhalten – Diplome der Werchowna Rada der Ukraine für ihren bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der Kohleindustrie, ihre langjährige harte Arbeit und ihre hohe Professionalität. Die Preisverleihung fand am 9. Oktober im Ausschuss der Werchowna Rada für Energie, Wohnungsbau und Versorgungswirtschaft statt“, heißt es in der Erklärung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die folgenden Personen mit Diplomen der Werchowna Rada der Ukraine ausgezeichnet wurden: Witalij Tutov, Leonid Trikolic, Nadezhda Salabay, Lyudmila Klementieva, Wiktor Vershina, Yuri Kuliukh und Maxim Rudenko.

„DTEK Energy gratuliert den Bergleuten und Maschinenherstellern herzlich zu ihren wohlverdienten Auszeichnungen. Ihr Engagement, ihre Stärke und ihre Professionalität sind eine verlässliche Grundlage für die energetische Nachhaltigkeit der Ukraine und eine Garantie dafür, dass unsere Häuser warm und hell sind“, so DTEK.

Zuvor wurden in der Region Odessa die Energieingenieure von DTEK Rinat Achmetow mit Diplomen des Ministerkabinetts und des Stadtrats von Tschornomorsk ausgezeichnet.