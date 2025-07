DTEK plant den Beitritt zur European Energy Champions League, Timtschenko

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

DTEK strebt eine Mitgliedschaft in der European Energy Champions League an.

Dies erklärte der CEO von DTEK, Maxim Timtschenko, wie RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Interview mit Forbes berichtet.

„Mein Ziel ist es, dass DTEK ein Mitglied der Champions League wird – eines der führenden europäischen Energieunternehmen. Ein Partner von führenden europäischen Unternehmen zu sein, ist nicht nur eine Partnerschaft für das Geschäft. Sie bedeutet Anerkennung, Respekt, Reputation und eine gemeinsame Sicht auf die Zukunft. Diese Ambition ist bereits zu unserem Plan geworden. Und wir werden es definitiv erreichen“, sagte er.

Timtschenko sagte, dass DTEK kürzlich den ersten Windpark in Rumänien seit 10 Jahren gebaut hat.

„Das war ein unerwarteter Erfolg in dem neuen Umfeld. Dieses Projekt ist für mich zu einem Maßstab geworden und hat es bewiesen: DTEK kann nicht nur in der Ukraine erfolgreich arbeiten. Und dieser Weg wird sich fortsetzen: In fünf Jahren wird sich der Anteil der Europäischen Union und der Ukraine an der Einnahmestruktur von DTEK deutlich von dem heutigen unterscheiden“, sagte der DTEK-CEO.

Zur Erinnerung: Rinat Achmetows DTEK wird zusammen mit Fluence, einem führenden Hersteller von Energiespeichersystemen, das größte Energiespeichersystem der Ukraine mit einer Kapazität von 200 MW bauen.

Timtschenko hat kürzlich erklärt, dass die Ukraine das Potenzial hat, ein wichtiger Exporteur von sauberer Energie in die EU zu werden. Außerdem hat das Land in diesem Zusammenhang einzigartige Vorteile.