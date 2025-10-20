DTEK hat sich zu einem der besten Arbeitgeber in der Ukraine entwickelt: Ratingdaten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

DTEK gehört zu den besten Arbeitgebern in der Ukraine unter den Unternehmen des Brennstoff- und Energiesektors.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Bezugnahme auf das Rating NV Top 50 Employers of Ukraine.

Es wird festgestellt, dass DTEK als einer der besten Arbeitgeber unter den Unternehmen des Brennstoff- und Energiesektors anerkannt worden ist.

Das Rating unterstreicht, dass es nicht auf der Bewertung von Marketingmarken beruht, sondern auf der Umsetzung der besten Programme für die Mitarbeiter.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Unternehmen anhand von vier Faktoren bewertet wurden: Unterstützung für Veteranen und ihre Familien, Programme für Vielfalt und Integration, Unterstützung für Mitarbeiter in Krisenzeiten und Talententwicklung.

Zuvor wurde DTEK von Rinat Achmetow als das Unternehmen mit dem besten Programm zur Unterstützung von Veteranen ausgezeichnet.