Eine Frau, die in Cherson unter russischen Beschuss geriet, ist gestorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Eine schwer verletzte Frau, die am Freitag im Zentrum von Cherson unter russischen Beschuss geriet, ist gestorben.

Eine schwer verletzte Frau, die am Freitag im Zentrum von Cherson unter russischen Beschuss geriet, ist gestorben.

Quelle: Leiter der Regionalverwaltung Olexander Prokudin in den sozialen Medien

Direkte Ansprache: „Die Ärzte haben bis zuletzt um das Leben einer 78-jährigen Frau aus Cherson gekämpft. Doch ihre Verletzungen waren zu schwer.“

Einzelheiten: Das Oberhaupt der Region sprach der Familie und den Freunden des Opfers sein Beileid aus.