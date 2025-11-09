Eine Raketenbedrohung für die gesamte Ukraine: MiG-31Ks starteten 'Daggers'

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 10. November wurde in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst, weil eine MiG-31K mit einer Kinschal-Rakete gestartet war.

Quelle: .* Luftwaffe der Ukraine Bewaffnete Streitkräfte der Ukraine

Quelle.* „Die gesamte Ukraine ist eine Raketenbedrohung! MiG-31K-Start aufgezeichnet“.

Einzelheiten: Um 00:37 Uhr warnte die Luftwaffe vor Hochgeschwindigkeitszielen in Richtung Kiew und Starokonstantinow.

Aktualisierung: Gegen 01:00 Uhr begann die Raketenbedrohung abgewehrt zu werden.