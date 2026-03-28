Bei einem Angriff feindlicher Drohnen im Gebiet Kiew wurde ein Mann verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Bei einem Angriff einer feindlichen Drohne im Bezirk Browary in der Region Kiew wurde ein Mann verletzt und ein Privathaus beschädigt.

Im Bezirk Browary in der Region Kiew wurde durch einen Angriff feindlicher Drohnen ein Privathaus beschädigt, ein Mann wurde verletzt.

Quelle: : Mykola Kalashnyk, Leiter der Militärverwaltung der Region Kiew

Zitat: : „Ein weiterer Angriff feindlicher Drohnen auf die Zivilbevölkerung. Im östlichen Teil des Bezirks Browary wurde ein Privathaus beschädigt.

Durch die Druckwelle erlitt ein Mann, Jahrgang 1959, Verletzungen durch Glassplitter. Glücklicherweise sind die Verletzungen geringfügig – ein Krankenhausaufenthalt war nicht erforderlich, die notwendige Hilfe wurde ihm vor Ort geleistet.“