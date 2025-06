Einer der Kontrollpunkte an der Grenze zu Polen ist vorübergehend außer Betrieb

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Aufgrund von technischen Störungen in der Datenbank wurde die Abfertigung aller Fahrzeugkategorien am Grenzübergang Ugryniv ausgesetzt.

Die Abfertigung aller Fahrzeugkategorien am Grenzübergang Ugryniv wurde wegen technischer Probleme in der Datenbank vorübergehend ausgesetzt. Dies teilte der Pressedienst des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine am Donnerstag, den 26. Juni mit.

„Aufgrund von technischen Störungen in der Datenbank wurde die Registrierung aller Fahrzeugkategorien in Ugrinov BCP in beiden Richtungen vorübergehend ausgesetzt. Die Wiederherstellungsarbeiten sind bereits im Gange. Berücksichtigen Sie diese Information bei Ihrer Reiseplanung“, heißt es in der Nachricht.

Die Grenzbeamten wiesen auch darauf hin, dass die Belastung der Kontrollpunkte von Lwiwshchyna aufgrund der Sommertouristensaison zugenommen hat: Der Personenverkehr ist um 25% gestiegen, und auf dem Höhepunkt der Saison wird mit bis zu 40% gerechnet.

„Im Moment gibt es einen Stau an den folgenden Kontrollpunkten: Shehyni, Krakovets, Hrushev, Rava-Russkaya, Ugrinov. Nizhankovychi und Smilnytsya arbeiten ohne Warteschlangen“, fügte der staatliche Grenzdienst der Ukraine hinzu. Wir erinnern daran, dass vom 19. bis 25. Juni am slowakisch-ukrainischen Straßengrenzübergang Ublja – Maly Berezny der Verkehr vorübergehend eingeschränkt war. Die Grenze der Ukraine zu Polen: vorübergehende Einschränkungen an einem der Kontrollpunkte