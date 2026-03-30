In einer der regionalen Hauptstädte ist es teilweise zu einem Stromausfall gekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In Cherson ist ein Teil des Zentralbezirks vorübergehend ohne Strom. Fachleute untersuchen derzeit die Ursachen.

Ein Teil von Cherson ist vorübergehend ohne Strom. Dies teilte der Leiter der städtischen Militärverwaltung, Jaroslaw Schanko, am Montag, dem 30. März, auf Telegram mit.

„In Cherson ist ein Teil des Zentralbezirks vorübergehend ohne Strom“, schrieb er.

Fachleute untersuchen derzeit die Ursachen, um diese so schnell wie möglich zu beheben.

Nach Angaben des Leiters der städtischen Militärverwaltung wurden in den vergangenen 24 Stunden acht Ortschaften der Gemeinde Cherson von russischen Angriffen getroffen. Unter Beschuss von Artillerie und Drohnen gerieten Cherson, Prydniprovske, Antonivka, Pryozernoe, Blagoveshchenske, Sadove, Komyshany und Inzhenerne.

Beschädigt wurden Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser, eine Gasleitung, ein Wirtschaftsgebäude sowie zivile Fahrzeuge. Infolge der russischen Angriffe in der Gemeinde Cherson kam eine Person ums Leben, drei weitere wurden verletzt. Zur Erinnerung: Am 27. März griffen russische Truppen mit einer Kampfdrohne ein Kinderkrankenhaus in Cherson an. Die Drohne vom Typ „Molniya“ flog durch eines der Fenster und explodierte nicht. Zuvor war in der Region Cherson eine Frau, die mit dem Fahrrad unterwegs war, durch den Einschlag einer russischen Drohne ums Leben gekommen.