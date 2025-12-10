Das Einkommen der Inzhur-Investoren überstieg 1 Milliarde Hrywnja

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Investment REIT Inzhur steigert weiterhin effektiv alle Schlüsselindikatoren.

Dies berichtet RBK Ukrajina mit Bezug auf eine Pressemitteilung.

Das Unternehmen gab am Mittwoch, den 10. Dezember, bekannt, dass sein konsolidiertes Einkommen 1 Milliarde Hrywnja überschritten hat, unmittelbar nach der Auszahlung der November-Dividenden an die Investoren des Inzhur REIT-Fonds.

Die aktualisierte Zahl belief sich auf insgesamt 1,029 Milliarden Hrywnja, wovon 567,7 Millionen Hrywnja an Dividenden gezahlt wurden und 462,01 Millionen Hrywnja auf die Kapitalisierung (Wertzuwachs des Vermögens) entfielen.

Der Weg zu einer Milliarde an konsolidierten Erträgen dauerte 3 Jahre und 9 Monate: Inzhur hat den größten Teil davon im Jahr 2025 überwunden und den Betrag um 63,63% gesteigert.

Dieses Wachstum wurde insbesondere durch die erfolgreiche Auflegung des neuen Megafonds Inzhur REIT ermöglicht, der die Mindestanlageschwelle für große Gewerbeimmobilien in der Ukraine auf einen Rekordwert von 10 Hrywnja senkte.

Die wichtigsten Kennzahlen von Inzhur zum 10. Dezember 2025 lauten wie folgt: 46 Tausend aktive Konten; 4,58 Milliarden Hrywnja an verwalteten Vermögenswerten; 1,029 Milliarden Hrywnja an Miteigentumserträgen.

Was wir über das Unternehmen wissen

Inzhur ist der erste ukrainische REIT (Real Estate Investment Trust), der es Ukrainern ermöglicht, sich zusammenzuschließen, um in große Gewerbeimmobilien zu investieren.

Die Anleger erhalten Einkünfte aus Mietzahlungen und Kapitalzuwachs: Das Portfolio von Inzhur umfasst Immobilien für McDonald’s-Restaurants, Fora- und Novus-Supermärkte, Comfy- und MasterZoo-Geschäfte sowie ein großes Einkaufszentrum Sky Park in Winnyzja.