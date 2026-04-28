Die Energieversorger haben eine Prognose zu den Stromausfällen abgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Ukrainer sollten sparsam sein und energieintensive Prozesse auf den Zeitraum von 10:00 bis 16:00 Uhr verlegen, teilte das Unternehmen mit.

Leistungsbegrenzungspläne und Stromausfallpläne sollen am Mittwoch, dem 29. April, in allen Regionen der Ukraine rund um die Uhr angewendet werden. Dies betrifft sowohl industrielle Verbraucher als auch die Bevölkerung. Dies teilt Ukrenerho mit.

Das Unternehmen rief dazu auf, sparsam zu sein und energieintensive Prozesse auf den Zeitraum von 10:00 bis 16:00 Uhr zu verlegen, wenn Solarkraftwerke am effizientesten arbeiten.

Zudem rief Ukrenerho dazu auf, den Stromverbrauch zwischen 18:00 und 22:00 Uhr zu reduzieren.

Wie wir bereits berichteten, haben die Russen heute Nacht 123 Angriffsdrohnen über die Ukraine fliegen lassen. Die Luftabwehrkräfte haben 95 feindliche Ziele zerstört.