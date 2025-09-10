Ermordung von Schulkindern: ein ehemaliger Lehrer wird verdächtigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Es werden mehrere Versionen der Gründe für die Tötung von Kindern durch einen ehemaligen Lehrer in Betracht gezogen, darunter auch ein Konflikt zwischen ihnen.

Der ehemalige Lehrer wurde wegen des Verdachts des vorsätzlichen Mordes an zwei Schulkindern in Scharhorod in der Region Winnyzja angezeigt. Dies teilte der Pressedienst der Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch, den 10. September mit. Der Leiter der regionalen Staatsanwaltschaft Oleg Tkalenko unterzeichnete die Mitteilung des Verdachts. Derzeit werden die Ermittlungen gegen den Verdächtigen fortgesetzt.

Die Nationale Polizei sagte, dass mehrere Versionen der Gründe für die Ermordung der Kinder durch den ehemaligen Lehrer in Betracht gezogen werden, einschließlich eines Konflikts zwischen ihnen.

Die Tatwaffe wurde beschlagnahmt. Über die Wahl einer Präventivmaßnahme wird derzeit entschieden. Dem Mann droht eine lebenslange Freiheitsstrafe

Wir erinnern daran, dass am Morgen des 10. September in Scharhorod die Leichen von zwei Schulkindern mit Stichwunden gefunden wurden. Ein unbekannter Mann hat zwei Teenager – Schüler der 10. und 11. Klasse – brutal getötet, als sie auf dem Weg zur Schule waren.

Die Polizei hat später einen 23-jährigen ehemaligen Lehrer festgenommen, der im Verdacht steht, die Kinder brutal getötet zu haben. Der Mann versuchte, in Richtung der ukrainisch-moldawischen Grenze zu fliehen. Nach Angaben des Bürgermeisters von Schargorod wurde der Englischlehrer im März aus seinem Job entlassen. Er hatte Konflikte mit einem der ermordeten Jungen. Die Gemeinde Schargorod hat den 10. und 11. September zu Trauertagen für die ermordeten Gymnasiasten erklärt.