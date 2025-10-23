EU-Beitritt: Selenskyj drängt auf Aufhebung der "künstlichen Blockade"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die anhaltende Blockade der ukrainischen EU-Integrationsbemühungen ist „unfair“ und „schlecht“, hat der ukrainische Präsident betont.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte die EU-Länder in einer Rede auf dem EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel am Donnerstag, 23. Oktober, erneut auf, einen Weg zu finden, um die Verhandlungen über den Beitritt der Ukraine zu eröffnen.

Er betonte, dass die lange Blockade des EU-Beitritts der Ukraine „unfair“ und „schlecht“ sowohl für die Ukraine als auch für Europa sei.

„Die Ukraine hat alles Notwendige getan, um die Cluster rechtzeitig zu öffnen. Die Blockade ist künstlich und wir müssen einen Weg finden, um voranzukommen“, betonte der Staatschef.

Ihm zufolge bedeutet die EU-Erweiterung mehr Stabilität in Europa und ist Teil der gemeinsamen Verteidigung und der geopolitischen Sicherheit.

„Ich fordere Sie auf, einen Weg zu finden, wie die EU ihr Versprechen einhalten kann – so wie die Ukraine ihr eigenes einhält“, fügte Selenskyj hinzu.

Erinnern Sie sich, dass die EU derzeit über den Beitritt neuer Länder ohne volles Stimmrecht diskutiert, um die Erweiterung des Blocks zu erleichtern, die derzeit von Ungarn und anderen Ländern blockiert wird.