Der Export ukrainischer Eier hat ein Fünfjahreshoch erreicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Im Vergleich zum Februar 2026 stiegen die Exporte um 23 %, im Vergleich zum März 2025 um 25 %.

Im März 2026 exportierten ukrainische Produzenten 216,2 Millionen Eier, was einen Rekordwert der letzten fünf Jahre darstellt. Dies teilte der Verband der Geflügelzüchter der Ukraine unter Berufung auf Zollstatistiken mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Export im Vergleich zum Februar 2026 um 23 % und im Vergleich zum März 2025 um 25 % gestiegen ist. In Geldwert stieg der Umsatz im März 2026 im Vergleich zum März des Vorjahres um 57 % auf 24 Mio. US-Dollar.

Insgesamt wurden im ersten Quartal 2026 579,5 Millionen Eier im Gesamtwert von 66 Millionen US-Dollar auf die Auslandsmärkte geliefert. Die physischen Exporte stiegen in diesem Zeitraum um 17 %, während die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 74 % in die Höhe schossen.

Berichten zufolge blieben die EU-Länder im Zeitraum Januar bis März die Hauptabnehmer ukrainischer Produkte, auf die 74 % der Exporte entfielen. Die größten Abnehmer von Eiern ukrainischer Produzenten waren Spanien (26,1 %), Großbritannien (13,1 %), Polen (11,7 %) und Israel (8,3 %).

Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr warnte die ukrainische Kartellbehörde die Marktteilnehmer, die Hühner-Eier produzieren, vor Preiserhöhungen und der Schaffung von Bedingungen für die Entstehung einer künstlichen Verknappung.