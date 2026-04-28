Der Feind hat Charkiw angegriffen: Durch die Einschläge wurde eine Person verletzt, es kam zu einem Brand und es entstanden erhebliche Schäden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Charkiw wurde erneut vom Feind angegriffen: Eine Person wurde verletzt, es kam zu einem Brand, Dutzende Häuser wurden beschädigt.

Am Dienstagabend und in der Nacht zum Mittwoch führte die russische Besatzungsarmee Angriffe auf Charkiw durch, wodurch eine Person verletzt wurde, auf dem Parkplatz eines Hypermarkts ein Brand ausbrach und Häuser beschädigt wurden.

Quelle: Ihor Terechow, Bürgermeister von Charkiw, Oleg Synehubov, Leiter der Militärverwaltung der Oblast Charkiw

Details: : In den Bezirken Nemyschlyanskiy, Osnovyanskiy und Slobidskiy wurden Angriffe feindlicher Drohnen registriert.

Synjehubow wies darauf hin, dass infolge des feindlichen Angriffs im Bezirk Osnovjansk auf dem Parkplatz eines Hypermarkts ein Feuer ausgebrochen ist.

Nach Angaben von Terechow wurde im Bezirk Nemyschlyanskiy eine Person durch einen Treffer verletzt.

Im selben Bezirk wurden durch den Einschlag einer feindlichen Drohne in einen Baum etwa 10 Privathäuser beschädigt.

Im Bezirk Slobidskyj sind in Mehrfamilienhäusern, die sich in der Nähe des Einschlagortes befinden, Fenster zerbrochen.