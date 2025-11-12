Der Feind hat den Energiesektor in mehreren Regionen beschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In den vergangenen Tagen, vom 11. auf den 12. November, haben russische Truppen ukrainische Energieanlagen in mehreren Regionen angegriffen.

Dies berichtet der Pressedienst des Energieministeriums.

In dem Bericht heißt es, dass die Reparatur- und Wiederherstellungsarbeiten an den beschädigten Energieinfrastruktureinrichtungen im Gange sind.

Das Energieministerium fordert die Verbraucher außerdem auf, den Strom den ganzen Tag über rationell zu nutzen, insbesondere während der Spitzenverbrauchszeiten am Morgen und am Abend. Dies trage dazu bei, die Belastung des Systems zu verringern, heißt es weiter in der Erklärung.

Um es kurz zu machen:

Am Mittwoch, den 12. November, werden in den meisten Regionen der Ukraine Stromausfälle auftreten.