Ein feindliches Grad-System wird in der Ostukraine durch einen präzisen Treffer zerstört (Video)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Eine ukrainische Einheit hat im östlichen Sektor ein feindliches BM-21 Grad Mehrfachraketenwerfersystem ausgeschaltet.

Dies meldet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Regionalkommandos Dnipro.

Nach Angaben des ukrainischen Militärs hat die Rubaka-Einheit ein feindliches BM-21 Grad-Mehrfachraketenwerfersystem aufgespürt.

„Infolge eines präzisen Treffers auf den feindlichen Grad detonierte die Munition, was zu seiner vollständigen Zerstörung führte“, erklärte das JFO.

Es ist erwähnenswert, dass die BM-21 Grad ein 122mm-Mehrfachraketenwerfersystem ist, das eine ernsthafte Bedrohung für unsere Männer, gepanzerten Fahrzeuge und Stellungen darstellt.

Lage an der Frontlinie