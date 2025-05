Generalstab: 130 Gefechte an der Frontlinie im Laufe des Tages, der größte Druck besteht im Sektor Pokrowsk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Seit Beginn des Tages fanden 130 Kampfhandlungen an der Frontlinie statt, wobei der größte russische Druck im Sektor Pokrowsk herrscht.

Quelle: Generalstab der Streitkräfte der Ukraine, Stand: 22.00 Uhr

Einzelheiten: Im Sektor Pokrowsk griff der Feind 44 Mal an. Die ukrainischen Verteidiger wehrten 40 Angriffe ab, vier weitere Feuergefechte sind im Gange.

Nach vorläufigen Angaben wurden in diesem Sektor am Sonntag 151 Kämpfer neutralisiert, 84 von ihnen wurden unwiederbringlich verwundet.

Im Sektor Nowopawliwsk wehrten die ukrainischen Verteidiger 22 Angriffe der Kämpfer ab, sieben Gefechte dauern noch an.

Im Sektor Lyman haben die ukrainischen Streitkräfte 19 Angriffe auf ihre Stellungen abgewehrt, zwei weitere Gefechte sind noch im Gange.

Im Sektor Kursk kam es zu 14 Gefechten mit russischen Angreifern, von denen eines noch andauert. Der Feind führte 18 Luftangriffe durch, warf 32 Lenkbomben ab und feuerte 196 Artilleriegeschosse ab.

6 Feuergefechte fanden in den Sektoren Siversky und Torezk statt. Im Sektor Kramatorsk wurden sechs Angriffe abgewehrt. Im Sektor Charkiw griff der Feind 4 Mal an und im Sektor Kupjansk unternahm er zwei Angriffsversuche in Richtung Nova Kruhlyakivka und wurde zurückgeschlagen. Die Russen griffen in den Richtungen Orikhivske und Prydniprovskyj jeweils einmal an, die Angriffe wurden zurückgeschlagen.