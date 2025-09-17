Generalstab: Im Laufe des Tages gab es 60 Angriffe in der Nähe von Pokrowsk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den vergangenen 24 Stunden verzeichneten die Verteidigungskräfte 183 militärische Zusammenstöße an der Front, wobei die meisten Kämpfe in der Richtung Pokrowsk stattfanden, so der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in seinem Bericht vom 17. September.

Demnach haben unsere Verteidiger in der Richtung Pokrowsk 60 Angriffe und Offensivaktionen des Aggressors in den Gebieten Wolodymyriwka, Vilnoje, Zolotoj Kolodiaz, Nikanorowka, Nowoje Schachowoje, Schachowoje, Myroliubowka, Rodynske, Krasny Lyman, Nowokonomichnoje, Promen, Lisowka, Swirowoje, Kotline, Udachne, Molodetske, Dachne, Nowoukrainka abgewehrt.

Nach Angaben des Generalstabs schlug das ukrainische Militär 25 Angriffe der russischen Streitkräfte in Richtung Nowopawlowsk, 23 in Richtung Sewersk, 17 in Richtung Torezk und 14 in Richtung Lyman zurück.

Auch in den Richtungen Nordslobodsk, Kursk, Südslobodsk, Kupjansk, Kramatorsk, Gulyaipol, Orechiwsk und Prydniprovsk wurde weiter gekämpft.

„Der Feind führte zwei Raketenangriffe auf Stellungen ukrainischer Einheiten und bewohnte Gebiete mit zwei Raketen und 74 Luftangriffe durch, wobei er 118 Lenkbomben abwarf. Darüber hinaus durchgeführt 4685 Beschuss, von denen 73 – von mehreren Raketenwerfern, und zog 6206 Kamikaze-Drohnen für die Niederlage“, sagte der Bericht.

Wie das Institute for the Study of War (ISW) bereits berichtete, sammelt der Feind alle Kräfte in der Nähe von Pokrowsk. Die Russische Föderation verlegt sogar Truppen aus der Region Kursk und operative Reserven, um um die Stadt zu kämpfen.