Generalstab: Seit Beginn des Tages kam es an der Front zu 137 Gefechten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Seit Beginn des Tages am 6. Februar kam es an der Front zu 137 Gefechten, davon 40 in Richtung Pokrowsk.

Quelle: : Zusammenfassung des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine um 22:00 Uhr

Wörtlich: : „Seit Beginn des Tages kam es zu 137 Gefechten.

Der Gegner hat einen Raketenangriff mit 7 Raketen durchgeführt, 59 Luftangriffe geflogen und 151 gelenkte Bomben abgeworfen. Darüber hinaus hat er 4631 Kamikaze-Drohnen eingesetzt und 2358 Beschüsse von Ortschaften und Stellungen unserer Truppen durchgeführt.“

Details: : In den Richtungen Nord-Slobozhansky und Kursk führte die Russische Föderation zwei Luftangriffe durch und beschoss 75 Mal Stellungen unserer Truppen und Ortschaften, darunter einmal mit Raketenwerfern.

Im südlichen Teil der Region Slobozhanskyj griff der Gegner fünfmal Stellungen an.

Im Gebiet von Lyman haben ukrainische Soldaten fünf Angriffe der Angreifer abgewehrt.

Im Gebiet von Slowjansk wehrten die Verteidiger elf Versuche der Angreifer ab, vorzustoßen.

Im Raum Kostjantynivka griffen die Angreifer neunmal an.

Im Gebiet Pokrowsk führte der Feind 40 Angriffe durch.

Im Raum Olexanderivka stoppten ukrainische Einheiten fünf Angriffe der Angreifer.

Im Gebiet von Hulyaypole gab es 19 Angriffe der Angreifer.

Im Raum Orichiv griff der Feind zweimal Stellungen in der Nähe von Primorsky an.