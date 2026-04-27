Das Gericht hat den Entzug der Lizenz des Casinos Cosmolot ausgesetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 24. April hat das Verwaltungsgericht des Bezirks Kiew die Wirksamkeit der Entscheidung über den Entzug der Lizenz der Gesellschaft „Spacesix“ LLC, die unter der Marke Cosmolot tätig ist, bis zur endgültigen Entscheidung in der Sache ausgesetzt.

Am 24. April hat das Verwaltungsgericht des Bezirks Kiew die Wirksamkeit der Entscheidung über den Entzug der Lizenz der Firma „Spacix“ LLC, die unter der Marke Cosmolot tätig ist, bis zur endgültigen Entscheidung in der Sache ausgesetzt.

Dies teilte die Pressestelle des Unternehmens mit.

Somit bleibt die Lizenz des Unternehmens für den Betrieb von Online-Glücksspielen in der Ukraine weiterhin gültig.

Es wird berichtet, dass das Unternehmen im Januar dieses Jahres eine neue Lizenz mit einer Laufzeit von fünf Jahren erhalten hat, nachdem es alle erforderlichen Prüfungen der Aufsichtsbehörde bestanden hatte.

Darüber hinaus hat das Unternehmen, wie Cosmolot mitteilt, vor zwei Wochen eine planmäßige Überprüfung durchlaufen, bei der keine Verstöße gegen die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Abrechnungsvorgänge und keine sonstigen Verstöße festgestellt wurden, die zu einem Entzug der Lizenz oder zu Geldstrafen hätten führen können.

„Gleichzeitig wurde die gerichtliche Entscheidung über die Aussetzung des Lizenzentzugs von der staatlichen Behörde PlayCity bislang nicht auf der offiziellen Website veröffentlicht, was dem Grundsatz der guten Regierungsführung widerspricht“, heißt es seitens des Unternehmens.