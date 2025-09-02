Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Bezirksgericht Halychytskyj in Lwiw hat dem Antrag der Staatsanwaltschaft voll entsprochen.

Das Gericht hat einen Verdächtigen im Mordfall des Abgeordneten Andrij Parubiy ohne Kaution festgenommen. Darüber berichtete das Büro des Generalstaatsanwalts am Dienstag, den 2. September.

„Das galizische Bezirksgericht der Stadt Lwiw hat dem Antrag der Staatsanwälte der regionalen Staatsanwaltschaft von Lwiw stattgegeben. Der Verdächtige im Fall der Ermordung des ukrainischen Volksdeputierten Andrij Parubiy wählte eine Maßnahme der Zurückhaltung in Form von Haft für einen Zeitraum von 60 Tagen ohne das Recht auf Kaution“, heißt es in der Mitteilung.

Die Taten des 52-jährigen Einwohners von Lemberg fallen unter zwei Artikel über vorsätzlichen Mord und illegalen Umgang mit Waffen (Teil 1 des Artikels 115, Teil 1 des Artikels 263 des Strafgesetzbuches der Ukraine).

Nach Angaben der Massenmedien handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um Michail Scelnikow.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Abgeordnete Andrij Parubiy am 30. August in Lwiw ermordet wurde. Der Mörder gab acht Schüsse ab und floh vom Tatort.

Bereits in der Nacht zum 1. September wurde der Verdächtige des Mordes in der Region Chmelnyzky festgenommen. Es stellte sich heraus, dass er ein Einwohner von Lwiw war.

Der ukrainische Sicherheitsdienst erklärte, dass die Ermittler eine mögliche Beteiligung russischer Spezialdienste in Betracht ziehen. Den Massenmedien zufolge handelte der Festgenommene unter der Kontrolle der Russen: Vor einem Jahr war der Sohn des Verdächtigen verschwunden, und diese persönliche Tragödie wurde von feindlichen Spezialdiensten genutzt.