Die industrielle Infrastruktur wurde in Saporischschja durch Beschuss beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es gibt Schäden an mehreren industriellen Infrastruktureinrichtungen. Die Druckwelle beschädigte auch nahegelegene Häuser, in denen die Fenster herausgesprengt wurden.

Russische Truppen haben in dieser Nacht zwei Angriffe auf Saporischschja durchgeführt. Dabei wurden sowohl industrielle Infrastruktureinrichtungen als auch Wohnhäuser beschädigt. Dies berichtete am 21. August der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja Ivan Fedorow.

„Der Feind hat zwei Angriffe auf Saporischschja verübt. Es gibt Schäden an mehreren Objekten der industriellen Infrastruktur. Die Explosionswelle hat die Häuser in der Nähe verwüstet, in denen die Fensterscheiben herausgebrochen sind“, sagte er.

Die Versorgungsunternehmen arbeiten bereits am Ort des Angriffs.

Nach vorläufigen Angaben gibt es keine Verletzten.

Wir werden daran erinnern, dass es in der Nacht zum 21. August Explosionen in Sumy, Dnipro und Saporischschja gab.

Es ist auch bekannt, dass es in dieser Nacht gegen 0:20 Uhr in Kiew zu Explosionen kam: Die Hauptstadt wurde von russischen Angriffsdrohnen angegriffen. Um fast vier Uhr morgens kam es zu wiederholten Explosionen. Nach Angaben der Behörden waren die Flugabwehrkräfte im Einsatz.

Außerdem gab es im Morgengrauen des 21. August eine Reihe von Explosionen in der Region Lwiw und in Luzk.

