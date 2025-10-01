Infolge des schlechten Wetters sind mehr als 30 Städte und Dörfer in der Oblast Odessa ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 30. September haben die Energieversorger die Stromversorgung von 112.000 Haushalten in 188 Siedlungen der Oblast Odessa wiederhergestellt. Ab 08:00 Uhr am 1. Oktober sind 42.000 Kunden in 32 Städten und Dörfern vorübergehend ohne Strom.

Dies berichtet DTEK Odessa Power Grids.

„Am schwierigsten ist die Situation in Odessa, aber die Stromtechniker setzen alles daran, die Stromversorgung in allen Haushalten so schnell wie möglich wiederherzustellen“, so DTEK.

Das Unternehmen erinnerte daran, dass die erste Priorität darin besteht, den Betrieb der Hoch- und Mittelspannungsanlagen wiederherzustellen, dann die 0,4-kV-Netze zu reparieren und die individuellen Anfragen zu bearbeiten.

„Wir bitten unsere Kunden um Geduld, denn die Katastrophe hat große Schäden verursacht und es wird einige Zeit dauern, bis die Folgen beseitigt sind. Alle Crews arbeiten in einem erweiterten Modus“, betonte DTEK.

Zur Wiederholung:

Am 30. September verzeichnete Odessa 1,5 Monatsniederschläge pro Tag, und die elektrischen Verkehrsmittel der Stadt stellten aufgrund des schlechten Wetters früher ihren Betrieb ein.

Am Abend des 30. September berichtete Nowa Poschta, dass es aufgrund der starken Regenfälle in Odessa und der Region zu Verzögerungen bei der Zustellung von Paketen kommen kann.

Am 1. Oktober stellte Ukrsalisnyzja fest, dass trotz des schlechten Wetters alle Personenzüge weiterhin in Odessa abfahren und ankommen.