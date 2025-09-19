Die israelische Polizei ist zum Rosh Hashanah-Fest in Uman eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ein Dutzend israelische Polizisten werden bis zum Ende des Feiertags mit den ukrainischen Ordnungskräften zusammenarbeiten.

Ukrainische Polizisten in Uman, die während des jüdischen Neujahrsfestes für Recht und Ordnung sorgen, werden ihre Kollegen aus Israel unterstützen. Darüber berichtete die Nationale Polizei der Region Tscherkassy.

„Die israelische Polizei ist für die Dauer der Feierlichkeiten zu Rosch ha-Schana in Uman eingetroffen. Zusammen mit ukrainischen Polizeibeamten gingen sie auf Patrouille im Bereich des kompakten Wohnsitzes und der Pilgerfahrt der Chassidim“, heißt es in der Meldung.

Die israelischen Polizeibeamten wurden vom stellvertretenden Leiter der Hauptabteilung der nationalen Polizei in der Region Tscherkassy Sergey Kowalenko informiert. Danach fand in der Koordinationszentrale ein Treffen statt, um gemeinsame Aktionen zu besprechen, um effektiv für Ordnung und Sicherheit auf dem Gebiet der Pilgerfahrt zu sorgen.

„Bis zu zehn israelische Polizeibeamte werden bis zum Ende der Rosh Hashanah-Feierlichkeiten der chassidischen Pilger mit ukrainischen Strafverfolgungsbeamten zusammenarbeiten. Dank der gemeinsamen Anstrengungen bleibt die Situation stabil und kontrolliert“, so die Polizei.

Die Chassidim werden das jüdische Neujahrsfest am Abend des 22. Septembers beginnen und bis zum Abend des 24. Septembers weiterfeiern, womit das 5786. Jahr des jüdischen Kalenders beginnt.