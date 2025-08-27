Am Jahrestag der Geburt von Ivan Franko starb sein Urenkel Petro

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ein Nachfahre des prominenten ukrainischen Schriftstellers trug dazu bei, den Fonds des Franko-Hauses zu bereichern und organisierte Ausflüge des Autors.

Der Urenkel des ukrainischen Schriftstellers Ivan Franko Petro Halushchak starb am Geburtstag seines Vorfahren – dem 27. August – nach langer Krankheit im Alter von 71 Jahren. Der Nachfahre des Großen Kamenyar war damit beschäftigt, das Andenken an diesen zu bewahren. Dies berichteten die Mitarbeiter des Museums Dom Franko und der Direktor des historischen und kulturellen Reservats Naguyevichi Bogdan Lazorak.

„Er war ein Freund des Museums, nahm an vielen unserer Veranstaltungen teil, führte eine spezielle Autorenführung durch und trug zur Auffüllung der Fonds des Hauses Franko bei. Wir trauern um ihn und sprechen der Familie unser aufrichtiges Mitgefühl aus“, teilten Mitarbeiter des Museums mit.

Die Abteilung für Kultur, Nationalitäten und Religionen des Lwiw OSA stellte fest, dass Petro Galuschtschak zu Lebzeiten das Erbe seines Urgroßvaters popularisiert und die Erinnerung an ihn „hochgehalten“ hat.

Zeit und Ort der Beerdigung von Petro Galuschtschak werden später bekannt gegeben.

Pjotr Galuschtschak stammte in direkter Linie von Ivan Franko ab – seine Mutter Ivanna (Asya) Franko war die Tochter des Sohnes des Schriftstellers.

Petro Galuschtschak wurde am 12. September 1954 in Lemberg geboren, wo er eine höhere Ausbildung im Bereich der Informations- und Messtechnik erhielt.

Es sei darauf hingewiesen, dass sich am 27. August 2025 der Geburtstag von Ivan Franko zum 169.

