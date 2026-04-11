Jussow zum Gefangenenaustausch: Die Ukraine hatte geplant, mehr Personen zurückzuholen, doch die Russische Föderation lehnte dies ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Welche Hoffnungen hegt die Ukraine? Heute, am Samstag, dem Vorabend von Ostern, haben die Ukraine und Russland einen groß angelegten Austausch von Kriegsgefangenen durchgeführt. Kiew hatte jedoch geplant, eine größere Anzahl von Personen zurückzuholen, doch Russland lehnte dies ab.

Wie RBK Ukrajina berichtet, erklärte dies der Vertreter der Hauptverwaltung für Aufklärung des Verteidigungsministeriums der Ukraine, Andrij Jussow, im Gespräch mit Journalisten

Er merkte an, dass Kiew trotz der Ablehnung hoffe, dass die Gefangenenaustausche auch nach Ostern fortgesetzt werden.

„Leider hat der Feind diese humanitären Initiativen der Ukraine abgelehnt, zu denen wir bereit waren, ebenso wie viele andere Dinge. Aber die Arbeit geht weiter. Wir können vorsichtig sagen, dass die Operation fortgesetzt wird und wir sagen können, dass heute erst der Beginn des Osteraustauschs war“, sagte Jussow.

Gefangenaustausch