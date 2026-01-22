Von nun an können ATB und drei weitere Netzwerke mit National Cashback und Winter Support bezahlen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

ATB, Tavria B (zu dem die Supermärkte Kosmos delicatessen und Puree gehören), Divotsyn und Lotok haben sich dem Zahlungsprogramm Winter Support und National Cashback angeschlossen.

ATB, Tavria B (zu dem auch die Supermärkte Kosmos Delikatessen und Puree gehören), Divotsyn und Lotok haben sich dem Programm für Winterhilfe und Nationale Rückerstattung angeschlossen.

Dies teilte das Ministerium für Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft mit.

Die Gesamtzahl der Geschäfte in der Ukraine beträgt nun fast 1650.

„Von nun an bieten diese Ketten ukrainische Lebensmittel (mit Ausnahme von verbrauchssteuerpflichtigen Waren) auf Kosten der Winterhilfe und des Nationalen Cashback an“, so das Ministerium.

Die Ketten Epicentr und Rukavychka werden sich demnächst dem Zahlungsprogramm anschließen, so das Ministerium.

Das Wirtschaftsministerium erinnerte auch daran, dass die eintausend Hrywnja der Winterhilfe bis zum 30. Juni 2026 ausgegeben werden müssen. Der ungenutzte Betrag wird dann an den Haushalt zurückgegeben.

Zur Erinnerung:

Seit dem 11. Dezember können die Ukrainer in mehr als 1160 Filialen der Fozzy Group (Silpo, Fora, THRASH , Fozzy) und Blyzenko in der gesamten Ukraine Lebensmittel kaufen, die in der Ukraine hergestellt wurden (mit Ausnahme von verbrauchssteuerpflichtigen Waren), und zwar auf Kosten der staatlichen Programme Winter Support und National Cashback.

Am 18. Dezember haben sich Auchan, SPAR, VARUS, Torba und Simi23 dem Programm angeschlossen. Online-Shopping ist auch auf dem MAUDAU-Marktplatz möglich.