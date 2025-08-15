FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Keine Erklärungen gegenüber der Presse: Trump und Putin beginnen Drei-gegen-Drei-Gespräche

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua

US-Präsident Donald Trump hat sein Treffen mit dem russischen Diktator Wladimir Putin in Alaska begonnen. Es wird in einem Drei-gegen-Drei-Format stattfinden.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Übertragung des Treffens.

Heute haben Trump und Putin ihr Treffen in Anchorage, Alaska, begonnen. Ursprünglich hieß es, dass das Treffen in einem Eins-zu-Eins-Format stattfinden würde. Später berichteten die Medien jedoch, dass das Format geändert wurde und dass es ein Drei-gegen-Drei-Treffen sein würde.

An dem Treffen nehmen auch der US-Außenminister Marco Rubio und der Gesandte Steve Witkoff teil. Sie sitzen neben Trump.

Und der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein Adjutant Juri Uschakow sitzen neben Putin.

Es ist erwähnenswert, dass weder Trump noch Putin im Anschluss an das Treffen Erklärungen gegenüber Journalisten abgaben. Die Medienvertreter fragten Putin vor allem, ob er zu einem Waffenstillstand bereit sei und ob er sich verpflichten würde, keine Zivilisten mehr zu töten.

Putin hat diese Fragen jedoch nicht beantwortet, sondern nur gelächelt.

Alaska-Gipfel: Was ist bekannt

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 207

