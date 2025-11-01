Kiew und eine Reihe von Regionen wurden wegen der Bedrohung durch ballistische Raketen in Alarmbereitschaft versetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Samstagabend, den 1. November, wurde in Kiew und einer Reihe von ukrainischen Regionen ein Luftalarm ausgerufen. Der Grund für den Alarm war eine Bedrohung durch ballistische Raketen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram der Militärverwaltung der Stadt Kiew.

„Luftalarm in Kiew wegen der Bedrohung durch ballistische Waffen. Begeben Sie sich sofort in die nächstgelegenen Schutzräume und bleiben Sie dort, bis die Gefahr vorüber ist. Ignorieren Sie den Alarm nicht!“ heißt es in der Nachricht um 19:08 Uhr.

Auch die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte bestätigte diese Information und stellte klar, dass die Bedrohung aus dem Nordosten kam.

Wenige Minuten später entdeckte das Militär ein Hochgeschwindigkeitsziel, das sich über der Region Tschernihiw nach Süden bewegte.

Wo die Alarmstufe erhöht wurde

Ab 19:12 Uhr sieht die Karte des Luftalarms wie folgt aus. Wie Sie sehen können, gilt das Signal weiterhin für die Regionen Kiew, Schytomyr, Tschernihiw, Sumy, Poltawa, Tscherkassy, Charkiw, Dnipro, Saporischschja und Donezk.

Alarm in Kiew

Zur Erinnerung: In der Nacht des 30. Oktober wurde auch in Kiew Luftalarm ausgelöst. Das Signal wurde durch die Bedrohung durch Angriffsdrohnen ausgelöst und die Luftverteidigung wurde in der Hauptstadt aktiviert.

Zuvor hatte RBK Ukrajina berichtet, dass Kiew während des Luftalarms möglicherweise den Verkehr auf der grünen Linie der Metro zulässt. Dies bezieht sich auf die Linie Syretsko-Petscherska, und zwar auf den Abschnitt in der Nähe der Stationen Vydubychi – Slavutych, der über den Fluss Dnipro führt.